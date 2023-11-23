Malatya'da arka arkaya iki şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.99 kilometre (km) olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ ADIYAMAN OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olarak açıklarken, büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Depremin derinliği ise 6.1 kilometre olarak açıklandı.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan AFAD verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.49'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 6.36 km olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'da meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli "Battalgazi ilçesinde ü5️.2️ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

"BİZE ULAŞAN BİR ŞEY YOK"

Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor" dedi.

"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Sözcü TV canlı yayınına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem