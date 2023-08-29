KYK yurt başvuruları başladı

Üniversite kayıtları devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "KYK yurtları ile ilgili başvuru sürecimizi başlatıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
KYK yurt başvuruları başladı

Üniversite kayıtları devam ederken en çok konuşulan konuların başında, öğrencileri bekleyen barınma sorunu geliyor.

KYK’lar dolu, özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor ancak cemaat yurtları oldukça ucuzKYK’lar dolu, özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor ancak cemaat yurtları oldukça ucuzYaşam

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "KYK yurtları ile ilgili başvuru sürecimizi başlatıyoruz" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları şöyle:

"2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik."

Etiketler
yurt Öğrenci
Son Güncelleme:
Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik
Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo
Bir değil, iki kez kaybetmişti: AKP'li Binali Yıldırım'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması Binali Yıldırım'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Şile'de müsilaj tehlikesi Şile'de müsilaj tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: Ayrıntılar netleşiyor, 'zaman kazandırır' AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: 'Zaman kazandırır'
En çapkın, en ateşli, en çekici: İşte burçlar ve 'en'leri En çapkın, en ateşli, en çekici: İşte burçlar ve 'en'leri
Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor! Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!
Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı: Doktor heyeti Yunanistan'a gitmiş Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı