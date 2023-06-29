Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklükte deprem

AFAD verilerine göre bugün saat 08.28’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklükte deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklükte deprem

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklükte deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 08.28’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,3, derinliği ise 6.0 kilometre olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı. Sarsıntı yakın ilçelerde de hissedildi.

 
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