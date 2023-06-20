İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış 4 cesedin bulunmasına ilişkin yeni gelişme!

Son dakika haberi... İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetlerinin bulunması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası cinayetlere ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde ihbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Derin dondurucuda bulunan cesetlerin Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetlerin ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Saparmurad Hallyev'i Çeşme'de kıskıvrak yakalamıştı.

İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış 4 cesedin bulunmasına ilişkin yeni gelişme! - Resim : 1

YEĞENİ İHBAR ETTİ

Öldürülen Gulkamar Hanymova'nın İstanbul'da yaşayan yeğeninin, teyzesine ulaşamaması ve daha sonra İzmir'deki adrese gittiğinde de kendisinden haber alamaması üzerine durumu polis ekiplerine ihbar ettiği öğrenildi.

İKİ YILDIR ÇEŞME'DE ÇALIŞIYORMUŞ

İzmir polisi, şüphelinin kimliğini ihbarın üzerinden bir saat geçmeden tespit etti. Çevre sakinlerinin ifadeleri, çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. Çalışmalarda şüphelinin 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını belirleyen polis ekipleri, Saparmurad Hallyev'in gidebileceği noktaları tek tek tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte operasyonla kıskıvrak yakalandı.

DERİN DONDURUCU SATIN ALDI, TELEFONLARINI SATTI

Katil Saparmurad Hallyev'in, cinayetleri geçtiğimiz salı günü işlediği, daha sonra satın aldığı derin dondurucu içerisinde parçalanmış cesetleri muhafaza ettiği öğrenildi. Öte yandan polis ifadelerde, şüphelinin derin dondurucu almak için çevre sakinlerine sorular sorduğunu, daha sonra Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki iş yerlerinden derin dondurucu satın aldığını öğrendi. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

KISKANÇLIK İTİRAFI

Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Katil Hallyev'in, sevgilisi olan Gulkamar Hanymova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. İfade işlemleri süren cinayet şüphelisinin, bugün adliyeye sevk olması bekleniyor.

İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış 4 cesedin bulunmasına ilişkin yeni gelişme! - Resim : 2

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Valiliği, katil zanlısının Çeşme'de yakalanarak cinayeti itiraf ettiğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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