Nuri Alço intihar girişimini gördü, harekete geçti!
Haliç Köprüsü'nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu gören sinema oyuncusu Nuri Alço, genci köprüden atlamaması için ikna etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Haliç Köprüsü’nde bir genç intihar girişiminde bulundu.
O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.
İKNA ETTİ
Vatandaşların ‘yapma’ ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.
KAMERALARA YANSIDI
Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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