İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi açıklarında bulunan Sisam Adası olarak duyurdu.

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İzmir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ EGE DENİZİ OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi açıklarında bulunan Sisam Adası olarak belirtirken, büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

İzmir'de deprem! - Resim : 1

Depremin derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında (27,9 km) saat 11.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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