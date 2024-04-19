AKP'de 'ıstakoz' ve 'Maldivler' sonrası Rolex vakası: Yenişehirlioğlu önce paylaştı, tepkiler gelince sildi
Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz', Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili sonrası AKP'de bu kez de Rolex skandalı patladı. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'te yaptığı paylaşımda Rolex saati görüldü. Gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
Istakoz ve Maldivler tatili sonrası AKP'de bir tane de Rolex krizi yaşandı.
AKP İzmir Milletvekili ve ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, dün Instagram'dan 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediğini gösteren bir görsel paylaşmıştı.
AKP'nin eski Çankırı Milletvekili ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çankırı Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Filiz'in, ailece Maldivler'e tatile gitmişti.
Bir diğer “ıstakoz” vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmiş, Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.
Her üç isim de kendi partilerindeki isimler dahil olmak üzere ciddi tepki alırken, bu kez de Rolex marka lüks saat vakası patlak verdi.
GELEN TEPKİ SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ
Eski oyuncu ve AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşımda kolunda Rolex saati görüntülenen Yenişehirlioğlu'na vatandaşlar, ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ diyerek tepki gösterdi.
Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını kaldırdı.
ROLEX MARKA SAATLER
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GMT-Master II. 467.297 TL´den
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Kaynak: Gerçek Gündem