Çankırı'da yüzde 28 fark yiyen AKP'li isim soluğu lüks adada aldı: Seçime kadar 'bekle bizi Kudüs', seçimden sonra 'yallah Maldivler'

Tatil için Monaco'yu tercih eden AKP İzmir Milletvekili ve ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, dün Instagram'dan 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediğini gösteren bir görsel paylaşmıştı.

Ramazan Bayramı'nda sunulan ücretsiz ulaşım sayesinde hayatında ilk kez Eminönü'ne gittiğini belirten bir liseli gencin sözleri vatandaşları öfkelendirmişken, Bursalı'nın paylaşımı bunun üzerine gelince tepkiler de sert oldu.

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci de Monaco Yat Kulübü'nde çektiği 'ıstakoz' fotoğrafıyla gündeme gelen AKP'li Şebnem Bursalı'ya, "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" sözleriyle sert bir eleştiride bulundu.

BİR DİĞER AKP'Lİ DE MALDİVLERDE

AKP'nin eski Çankırı Milletvekili ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çankırı Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Filiz'in, ailece Maldivler'e tatile gitti.

Çankırı'da seçimi kazanan MHP'li rakibinden 28 puan fark yiyen Filiz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili yaptığı yorumda şunları söyledi:

"Eski AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, bayram tatili için torun tombalak Maldivler’e gitmiş. Seçime kadar “kefenimizi giydik, bekle Kudüs…” Seçimden sonra “Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…”

Kaynak: Gerçek Gündem