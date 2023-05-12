Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki iki büyük depremin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili geçen gün konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" demişti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kınık, “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver! İsra 80” dedi.

Kızılay Başkanı Kınık’ın istifasının, Erdoğan’ın sözlerinin ardından seçime iki gün kala gelmesi ise dikkat çekti.