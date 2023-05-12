Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Depremde çadır satan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık’ın istifasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin ardından seçime iki gün kala gelmesi ise dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki iki büyük depremin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili geçen gün konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" demişti. 

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kınık, “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver! İsra 80” dedi.

Kızılay Başkanı Kınık’ın istifasının, Erdoğan’ın sözlerinin ardından seçime iki gün kala gelmesi ise dikkat çekti.

Etiketler
Kızılay Kerem Kınık çadır Deprem
Son Güncelleme:
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
TÜGVA yöneticisi depremden sonra müdür yapılmış TÜGVA yöneticisi depremden sonra müdür yapılmış
Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın Hiçbir terzinin bile bilmediği tüyo! 4 adımda ütüsüz kıyafetleri ütülü yapın
Engelli kimlik kartına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de Engelli kimlik kartına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı
İYİ Parti, kadrolarını tanıttı: İşte Akşener'in A Takımı İYİ Parti, kadrolarını tanıttı: İşte Akşener'in A Takımı