Erdoğan'dan, 'yeni konutlar ve köy evleri' açıklaması

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ön toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısında konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Şu an için yıkılmış ve acil yıkılacak 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.

Depremin ilk iki haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını süratle giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. Bu arada NATO'dan ve İsviçre'den gelen çadırlar da kompleks halinde burada yerlerini aldı.

Yeniden planlarken şehirlerimizi ovadan dağlara döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı, 3+1 daireler olacak. Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz.”