Erdoğan'dan, 'yeni konutlar ve köy evleri' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki "Ulusal Risk Kalkanı" toplantısında konuştu. Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitince şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayıları netleşecek" dedi.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan, 'yeni konutlar ve köy evleri' açıklaması

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ön toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısında konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Şu an için yıkılmış ve acil yıkılacak 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.

Depremin ilk iki haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını süratle giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. Bu arada NATO'dan ve İsviçre'den gelen çadırlar da kompleks halinde burada yerlerini aldı.

Yeniden planlarken şehirlerimizi ovadan dağlara döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı, 3+1 daireler olacak. Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz.”

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Deprem
Son Güncelleme:
Yemek harçlıklarını birleştirip depremzedelere gönderdiler Yemek harçlıklarını birleştirip depremzedelere gönderdiler
Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası düşürüldü! Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası düşürüldü!
Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga