Askeri kamyonet ile TIR kaza yaptı: 2 asker şehit oldu
Konya-Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Konya-Adana yolunun 15'inci kilometresinde, askeri araç, yoğun sis altında TIR'a çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu. Kazada, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme:
Ateş cinayetinden 4 gün önce görüşmüş Siyaset 04 Ocak 2023 10:42
Kadın müşteriyi rahatsız eden şahsa meydan dayağı Güncel 04 Ocak 2023 10:21
Müyesser Yıldız'ın hapis cezası onandı: İtiraz yolu kapatıldı Güncel 04 Ocak 2023 09:47
Gülse Birsel'in 'ekonomi' yorumu gündem oldu Güncel 03 Ocak 2023 22:26