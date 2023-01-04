Askeri kamyonet ile TIR kaza yaptı: 2 asker şehit oldu

Konya-Adana yolunun 15'inci kilometresinde, askeri araç, yoğun sis altında TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu. Kazada, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.