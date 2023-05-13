Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ açıklaması

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in 27 suçtan ABD'den iadesi için Washington makamlarına bugüne kadar 7 kez iade talepnamesi gönderildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ açıklaması

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde Fethullah Gülen'in iadesini ABD'den isteyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderilmiş,19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir. FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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