AKP'li belediyelerde yağma hız kesmeden sürüyor: Biri 'ilkokul' arazisini sattı, biri 120 milyon borçlanma yetkisi aldı

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin mayıs ayı meclis toplantıları yapıldı. AKP’li belediyeler, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen tartışma yaratacak kararlara imza attı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Beykoz Belediyesi Meclisi’ne, belediyenin 16 milyon 845 bin TL’lik vergi borcuna karşılık Paşabahçe Mahallesi’ndeki 2 bin 478 metrekare büyüklüğünde “ilkokul alanının” Hazine’ye devredilmesine yönelik bir teklif sunuldu. AKP’li Belediye Başkanı Murat Aydın’ın da imzasının yer aldığı teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Söz konusu arazinin aynı zamanda “Boğaziçi alanı geri ön görünüm bölgesinde” kaldığı da öğrenildi. Bankada 235 milyon TL parası olan Beykoz Belediyesi’nin, borcunun 471 milyon TL’yi bulduğu da belirtildi.

“BELEDİYENİN PARASINI ÇARÇUR ETTİNİZ”

CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu ise Meclis’te yaptığı konuşmada, belediyenin borç batağında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Beykoz Belediyesi’nin bankadaki parası 2015’te 514 milyon, 2018 yılında 414 milyon ve 2019 yılında ise 330 milyon liraydı. 2022 yılında bankadaki para ise 235 milyon liraydı. Defalarca sizi uyardım. Borç içinde belediye diye. Kendi yazdığınız rapora göre belediyenin borcu 471 milyon 688 bin 496 TL. Belediyenin parasını çarçur ettiniz. Ota çimene yaptığınız harcamalar ile parayı bitirdiniz. Şimdide belediyenin mülkiyetindeki taşınmazı borç karşılığı veriyorsunuz. Bu belediyenin mali yönetiminin başarısızlığının ilanıdır adeta.”

AKP’li Güngören Belediye Meclisi’nin tartışma yaratan gündem maddesi ise borçlanma yetkisiydi. AKP’li belediye yönetimi, belediye meclisinden 120 milyon TL borçlanmak için yetki istedi. CHP’li meclis üyelerinin ret oyu kullanmalarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla belediye yönetimine borçlanma yetkisi verildi.

Öte yandan AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) birçok borçlanma talebine ret oyu vermesi de sık sık gündem oluyor.