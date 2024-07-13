Son Anketten Çarpıcı Sonuç: Vatandaşlar Sokak Hayvanlarına 'Ötanazi' İstemiyor

AKP'nin sokak hayvanlarının 'uyutulma' adı altında öldürülmesini öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yöneylem'in konuya ilişkin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Son Anketten Çarpıcı Sonuç: Vatandaşlar Sokak Hayvanlarına 'Ötanazi' İstemiyor

AKP’nin Meclis’e sunduğu sokak hayvanları teklifi kamuoyundan büyük tepki çekti. Teklife göre, sahipsiz hayvan popülasyonunun yönetiminde "yakala-kısırlaştır-sal" metodu terk edilerek "yakala-kısırlaştır-tut/sahiplendir" metoduna geçiş yapılması öngörülüyor.

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Kamuoyundan da ilgili düzenlemeye karşı sesler yükselirken, Yöneylem Araştırma, sokak hayvanlarının ‘uyutulma’ adı altında katledilmesini öngören kanun teklifini vatandaşlara sordu. Yöneylem’in anketinde vatandaşların büyük bir çoğunluğu sokak köpeklerinin katledilmesine karşı oy kullandı. Vatandaşların büyük bölümü, sahipsiz köpeklerin belediyeler veya devlet tarafından kısırlaştırılarak barınaklara alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Yöneylem’in anketinde şu sonuçlar çıktı:

Yüzde 73,1

Sahipsiz köpekler belediyeler/devlet tarafından kısırlaştırılarak alınıp, barınaklara alınmalıdır.

Yüzde 12,4

Sahipsiz köpekler belediyeler/devlet tarafından kısırlaştırılarak alındıkları yerlere bırakılmalıdır.

Yüzde 6,7

Sahipsiz köpekler sahiplenilmezse uyutulmalı/öldürülmelidir.

Yüzde 3,5

Sahipsiz köpek sorunu olduğunu düşünmüyorum.

Yüzde 1,8

Kısırlaştırılmadan barınaklara alınmalı.

Son Anketten Çarpıcı Sonuç: Vatandaşlar Sokak Hayvanlarına 'Ötanazi' İstemiyor - Resim : 2
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