Hatay ve Balıkesir'de Orman Yangını

Hatay Arsuz ve Balıkesir Altıeylül'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor. Yangınların başlama nedenleri ise henüz bilinmiyor.

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Hatay ve Balıkesir'de Orman Yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.

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BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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