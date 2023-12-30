Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayının ortalama sıcaklığının 12,5 derece olarak ölçüldüğünü belirtti.

Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

Bu kasım ayında, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 derece üzerinde bir sıcaklık gerçekleştiğini kaydeden Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre, son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIK

Özhaseki, açıklamasında, "Kasım ayında en düşük sıcaklığı eksi 15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Salihli'nin ardından en yüksek sıcaklık Yalova'da 32,8, Lüleburgaz'da 31,8, Osmaniye'de 31,7, Akhisar, Denizli ve Manisa'da 31,6, Alanya'da 31,5, Erdemli'de 31,4, Selçuk'ta 31,3, Gönen ve Bartın'da 31,2, Cizre'de ise 31,1 derece olarak ölçüldü.

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