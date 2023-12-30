Bakan Tunç açıkladı: Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından bazı paylaşımlara soruşturma

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi hükümetinin Atatürk'lü tişört ve pankartlara izin vermemesi sebebiyle oynanmadı.

Takımlar sahaya çıkmayı reddederken, kamuoyundan da büyük tepki yükselmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise yaptığı açıklamada, 'provokasyon' içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler… December 30, 2023

Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."