Bakan Tunç açıkladı: Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından bazı paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ertelenen Süper Kupa'nın ardından 'provokasyon' içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Bakan Tunç açıkladı: Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından bazı paylaşımlara soruşturma

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi hükümetinin Atatürk'lü tişört ve pankartlara izin vermemesi sebebiyle oynanmadı.

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Takımlar sahaya çıkmayı reddederken, kamuoyundan da büyük tepki yükselmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise yaptığı açıklamada, 'provokasyon' içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."

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Fenerbahçe Galatasaray Suudi Arabistan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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