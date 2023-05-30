Soma’da sendikalı işçilere özel muamele: ‘Darbedilerek gözaltına alındılar, kelepçeli şekilde Adliye’ye getirildiler’

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Genel Sekreter Adem Dadaklı, Genel Merkez Yöneticisi Engin Köse Manisa Soma’daki işçilere yapılan haksızlığa ve sendikal ayrımcılığa karşı gittikleri Yeni Anadolu Madencilik önünde jandarma tarafından gözaltına alındı.

EYT’DEN FAYDALANAN BAĞIMSIZ MADEN-İŞ’E ÜYE İŞÇİLER GERİ ALINMIYOR

Gerçek Gündem’e konuşan Avukat Mürsel Ünder, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında Yeni Anadolu Madencilik’te çalışan işçilerin emeklilik başvuruları yapmaya başladığını, madencilerde emeklilik sonrasında da çalışmaya devam edildiğini, sonrasında işe yeniden alındıklarını söyleyerek, uygulamada ise Bağımsız Maden- İş’e üye işçilere farklı bir tutumla yaklaşıldığını anlattı:

“Madencilerde emeklilik sonrasında da çalışmaya devam ediliyor. Yani hem EYT’den yararlanmak istiyorlar hem de tekrar girişleri yapılıyor ve tekrar çalışmaya devam ediyorlar. Bağımsız Maden-İş’e üye arkadaşlarla ilgili bu EYT uygulamasıyla işe geri alım yapılmıyor. Onun dışındaki sendika üyeleri geri alınıyor. Yeni Anadolu Şirketinde çalışan, Bağımsız Maden- İş’e üye, EYT kapsamına giren 15 üyemiz var. Bunun çözümü ile ilgili olarak yönetici ve temsilcilerimiz birçok kez şirketle görüşme yapmak istedi. Fakat görüşmeye kapalı kaldılar. Önce sorunun çözüleceğini söylediler. Buradaki yerel bürokrasi tarafından, Kaymakam, Belediye Başkanı da dahil olmak üzere çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak bugüne kadar adım atılmadı.”

‘DARP EDİLEREK GÖZALTINA ALINDILAR’

Avukat Ünder sabah saatlerinde Jandarma tarafından yapılan gözaltıları şu sözlerle anlattı:

“Sabahleyin vardiya girişinde Genel Başkan ve Genel Merkez Yöneticileri durumu teşhir etmek için bir basın açıklaması yapmak üzere hem de yetkililerle görüşme talep etmek için maden sahasının önüne gidiyorlar. Maden sahasının içine girdikleri anda herhangi fırsat kalmaksızın arabadan iner inmez Jandarma tarafından darp edilerek gözaltına alınıyorlar.”

‘ÖZEL BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR’

Ünder, sendika ile adliye arasında 150 metre mesafe olduğunu, bu tip durumlarda savcılığın ifadeye bile gerek duymadığını şimdi ise ayrı bir usulle yaklaşıldığını ifade etti:

“İfadelerde isnat edilen bir suç yok. Kaldı ki sözünü ettiğimiz eylem işçilerin sendikal mücadelesi. Normal şartlarda bu tür durumlarda bırakılmaları gerekir. Savcılık ifadeye bile gerek görmez. İfade alacaksa da 'şu tarihte gelin’ der. Burada özel muamele yapıldığını düşünüyoruz. Savcı Bey’le de görüştük. Bu tür şeylere gerek olmadığını, biz avukatları olarak istedikleri zaman getireceğimizi söyledik. Zaten sendika ile Adliye arasında 150 metre mesafe var. Kendileri ‘İtiraz edebilirsiniz, ben böyle takdir hakkımı kullanıyorum’ diyerek iletişim kapısını tamamen kapattı. Bu da yetmezmiş gibi arkadaşları nezarete aldılar. O da yetmezmiş gibi sağlık kontrolünden çıkarıldıktan sonrasında da kelepçe ile Adliye’ye getirildiler. Bütün bunların hepsinin bir özel bir cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyoruz.”

‘BİR GECE BOYUNCA KARAKOLDA TUTULACAKLAR’

Ünder, ilk gözaltından sonra ikinci ekibin sendikal mücadele için maden işletmesinin önüne gittiğini belirterek onların da aynı şekilde gözaltına alındığını aktardı:

“Maden sahasına giden ikinci ekipte gözaltına alınan arkadaşların bu gece karakolda tutulacakları bilgisini aldık. Bu da ürkütücü bir durum. Böyle bir eylemde bir gece boyunca nezarethanede tutmak gibi çok ağır bir yaptırımla karşı karşıyayız.”

İkinci gözaltında alınan isimler şunlar: Şube yöneticileri Öncü Çetin, Volkan Çetin ve sendika uzmanı Barış Altın.

Yeni Anadolu Madencilik, Soma katliamının gerçekleştiği ocak. İşletmeye devam eden yeni şirkette ortaklık yapısı değişti. Bu şirkette Soma Kömür İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Amasya ve Merzifon Belediyeleri’nin hissesi bulunuyor.

Avukat Ünder, son olarak şirketin aslında bir kamu kurumu olduğunu, fiili olarak ise TKE’nin denetiminde olduğunu belirtiyor.