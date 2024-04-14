Soma’da iş cinayeti: Özel maden ocağında bir işçi öldü
301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından da sık sık iş cinayetleriyle gündeme gelen Manisa Soma'da özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Soma İlçesinde faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Halit Gürpınar tambura sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.