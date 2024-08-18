Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Samsun'da bir kişi sokakta yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. 54 yaşındaki adam hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Liman Mahallesi Mudanya Sokak'ta sabah saatlerinde sokakta yürüyen Ramazan Başaran, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sırt ve ensesinden pompalı tüfekle vurulan Başaran, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Başaran, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde 2 kartuş bulunurken, polis şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

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