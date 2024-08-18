Danışmadaki Görevliyi Oyaladılar; Tıp Merkezinden Tekerlekli Sandalye Çaldılar

İstanbul Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir tıp merkezinde 15 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde hırsızlık yaşandı.

Dört kadın ve iki çocuk tıp merkezine geldi. Bu sırada tıp merkezi girişinde bulunan tekerlekli sandalyeyi gözlerine kestiren kadınlardan 3'ü, soru sorma bahanesiyle danışmadaki görevliyi oyaladı. 3 kişi görevlinin önünü kapatırken, 1 kişi ise girişte bulunan tekerlekli sandalyeyi alarak uzaklaştı.

İçeride görevlinin dikkatini dağıtan diğer kadınlar da bir süre sonra tıp merkezinden ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Aynı iş yerinde daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA