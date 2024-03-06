Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışmayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

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Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurdukları anlar kameraya yansırken, olayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma taraflar arasında kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Cadde üzerinde tekme ve yumruklarla birbirine vuran kişiler kameraya yansırken, çevredekiler kavgayı güçlü ayırdı.

Kaynak: İHA

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