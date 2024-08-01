Sokak Ortasında Eziyet Edilmişti! Şiddet Mağduru Köpeği Zabıt Kâtibi Sahiplendi

Eskişehir'de sokak ortasında eziyete maruz kalan köpek, Tepebaşı Belediyesi barınağında tedavi gördükten sonra zabıt kâtibi tarafından sahiplenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yelda, Zabıt Kâtibi Özge Canbul'u şiddete uğrayan köpeği sahiplenmesinden dolayı tebrik etti.

Sokak Ortasında Eziyet Edilmişti! Şiddet Mağduru Köpeği Zabıt Kâtibi Sahiplendi

Eskişehir'de geçtiğimiz gün Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta bir şahsın köpeğe şiddet uygulamasının ardından olayla ilgili Y.K. isimli şahıs hakkında 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında köpeğe şiddet uygulayan Y.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Şiddete maruz kalan köpek korumaya alınarak Tepebaşı Belediyesi barınağına teslim edildi.

Sokak Ortasında Eziyet Edilmişti! Şiddet Mağduru Köpeği Zabıt Kâtibi Sahiplendi - Resim : 1

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Zabıt Kâtibi Özge Canbul, olayın duyulmasının ardından köpeği sahiplenmek isteyerek müracaatta bulundu. Canbul, köpeği Tepebaşı Belediyesi'nde tedavi gördükten sonra sahiplendirme işlemlerini tamamlayarak barınaktan teslim aldı.

BAŞSAVCI YELDAN TEBRİK ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, köpeği sahiplenerek kendisine bir yuva sağlayan Zabıt Kâtibi Canbul ile bir araya gelerek kendisini örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Tüm hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkânların kullanıldıklarını belirten Başsavcı Yeldan, Zabıt Kâtibi Özge Canbul'un şiddete uğrayan köpeği sahiplenmesi ile ilgili olarak, "Zabıt Kâtibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize Pamuk ismini verdik" diye konuştu.

Sokak Ortasında Eziyet Edilmişti! Şiddet Mağduru Köpeği Zabıt Kâtibi Sahiplendi - Resim : 2

"YAŞADIKLARINI UNUTTURACAĞIZ"

Şiddete maruz kalan köpeği sahiplenen Zabıt Kâtibi Canbul, Pamuk'un bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini belirterek, "Bundan sonrasında yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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