Siyasilerden 17 Ağustos Marmara Depremi Mesajları: Milat Olmalıydı, Olamadı!

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

İşte 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılı nedeniyle paylaşım yapan siyasilerin mesajları...

'MİLAT OLMALIYDI, OLAMADI'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu "17 Ağustos 1999 Depremi bir milat olmalıydı, ne yazık ki olamadı. İstanbul’da güçlü bir dönüşüm desteği başlattık. Dar gelirli ailelerin riskli yapılarının yüzde 65’e varan maliyetini İBB olarak biz karşılıyoruz. Hayatlar Yıkılmıyor, İstanbul Yenileniyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız hala yüreğimizi yakarken sonraki depremlerde verdiğimiz kayıplar, yeterince hazırlıklı olmadığımızı maalesef canlarımızla yüzümüze vurdu. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, bir daha böyle acılar yaşamamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'O 45 SANİYE ÇEYREK ASIRDIR BİTMEDİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "O 45 saniye çeyrek asırdır bitmedi. Unutmadık! 17 Ağustos 1999 #MarmaraDepremi’nim 25. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. O günleri gördük, bugünleri düşündük ve vatandaşlarımıza sağlam konutlar inşa etmek için çok çalıştık, çalışacağız. Aynı acıları tekrar yaşamamak için ülkemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek durmayacağız" paylaşımını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Sesimi Duyan Var Mı?

Bu cümle tekrar edilmesin diye üzerimize düşeni yapmaya, gayretle çalışmaya devam ediyoruz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar göstermesin."