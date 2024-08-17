Adana'da Yanmış Halde Bulunan Araçtan Ceset Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım arazilerinin yakınında yanmış bir otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu.

Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar, tarım arazilerinin yakınında yanmış bir otomobil gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Plakası henüz öğrenilemeyen aracı inceleyen ekipler, sürücü koltuğunda erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Araçtan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA