Makarna Poşetlerinde Uyuşturucu Sevkiyatı: Suçüstü Yakalandılar

İstanbul'dan Batman'a makarna poşetleri içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüpheli suç üstü yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Makarna Poşetlerinde Uyuşturucu Sevkiyatı: Suçüstü Yakalandılar

İstanbul’dan makarna poşetleri içerisine zulalayarak kıyafetlerinin arasında Batman’a bonzai uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıs suçüstü yakalandı.

İstanbul’dan Batman’a uyuşturucu madde getireceği ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul’da makarna poşetleri içerisine zulaladığı 1 kilo 36 gram bonzai uyuşturucu maddesini Batman’a getirmek isteyen bir kişi takibe alındı.

Otobüs yolculuğu ile Batman’a gelen şüpheli şahıs sürekli il değiştirerek Batman’a ulaşırken, polis ekipleri şüpheli şahsı şehir girişinde yakaladı.

Şüphelinin kıyafetlerinin bulunduğu poşette arama yapan polis makarna poşetleri içerisine zulalanmış 1 kilo 36 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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