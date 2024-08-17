Tabelası İndirildi, Veliler Tepkili: İTÜ Lisesi'ne Kilit Vuruluyor

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, -Beşiktaş’ta 2019 yılında kurulan İTÜ MTAL’ye 2024-2025 eğitim öğretim yılının başından itibaren kademeli olarak kilit vurulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesi olarak aynı yerleşkede iki okulun bulunması, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi şartların göz önünde tutulduğu kaydedildi. Edinilen bilgilere göre yeni dönemde okulun Etiler’de bir binaya taşınacağı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; yaşanan belirsizlikten dolayı tedirgin olan bazı veliler de çocuğunu başka okula almaya başladı.

Bu sene ilk mezunlarını veren okulda 73 öğrencinin 43’ü Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki bölümleri kazandı. Okulun Veliler ve Mezunlar Derneği, YKS’deki bu gurur tablosunu hazırladığı pankartla İTÜ MTAL’nin tabelasının yanına asmaya hazırlanırken ilginç bir gelişme yaşandı. Dün apar topar İTÜ MTAL’nin tabelası indirildi. Duruma tepki gösteren veliler çözüm için MEB’in adım atmasını istiyor.