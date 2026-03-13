Siyaset Dünyasından İlber Ortaylı İçin Baş Sağlığı Mesajları

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine dün entübe edilmişti. Ortaylı bugün hayatını kaybetti.

Siyasi isimler Ortaylı'nın ölümünün ardından mesajlar paylaştı. İşte o paylaşımlar:

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

"Tarihçi ve yazar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun"

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden, değerli ilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Ömrünü tarih bilincinin güçlenmesine, kültürümüzün ve medeniyet birikimimizin gelecek nesillere aktarılmasına adayan Sayın Ortaylı; ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinmiştir. Bu değerli hizmetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile de taltif edilmişti.

Sayın Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde verdiği Türk İdare Tarihi ve Türk İslam Düşünce Tarihi dersleriyle pek çok öğrenci yetiştirmiş; bizlere de ilmi birikiminden istifade etme imkânı sunmuş kıymetli bir hocamızdı.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK

“Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun”

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU

"Türk tarihçiliğinin büyük ismi, kıymetli ilim insanı İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarihe olan eşsiz vukufiyeti, engin bilgisi ve nesillere ilham veren anlatımıyla ülkemizin kültür ve düşünce dünyasında silinmez izler bırakan İlber Ortaylı Hocamız; ilmiyle, duruşuyla ve memleket sevdasıyla her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…"

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

"Bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, geleceğe de iz bırakır. İlber Ortaylı böyle bir isimdi. Geride bıraktığı ilim, düşünce ve kültür mirasıyla daima hatırlayacağımız Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

"Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi, ülkemizin müstesna tarihçi ve bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim.

Neşeli kişiliği ile tanımaktan, hoş sohbetine tanık olmaktan bahtiyar olduğum kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

"Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla tarih bilincinin geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Akademik çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle tarih alanında çok kıymetli bir miras bırakan Ortaylı, yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, bilim dünyamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

“Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaleme aldığı eserlerle ardında eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinde mihenk taşı olan İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

"Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

“Fikir dünyamızın kıymetli ismi, bir nesile tarihi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Birikiminden ve fikirlerinden sıkça istifade ettiğim İlber Hoca’yı güler yüzüyle, mizacıyla ve kıymetli eserleriyle hep hatırlayacağız”

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

“Ülkemizin yetiştirdiği mümtaz tarihçilerden, ilim ve fikir dünyamızın kıymetli ismi değerli dostum Sayın İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih bilincimizin güçlenmesine ve kültürel mirasımızın anlaşılmasına yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinen İlber hocaya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum”.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

“Kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Türkiye, bugün yalnızca bir tarihçisini değil; hafızasını diri tutan büyük bir münevverini kaybetti. Kalemiyle geçmişi konuşturan, sözüyle millete tarih şuuru kazandıran müstesna bir fikir insanıydı. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun”

ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU

“Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları dönemin değil, bir milletin hafızasının da parçası olurlar. Bir milletin hafızası olan tarihine ömrünü vakfeden; ilmiyle, irfanıyla ve vakur duruşuyla bu memleketin fikir hayatına iz bırakan kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kaybettik. Tarihimize, kültürümüze ve ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılar milletimizin hafızasında yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve ilim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum”

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

“Büyük Türk tarihçisi ve mütefekkiri Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Tarih bilincinin toplumumuzda yerleşmesi adına ortaya koyduğu eserler, fikirler ve yetiştirdiği öğrencilerle milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. İlber Ortaylı, ilmi birikimi ve Türk tarihine olan sarsılmaz bağlılığıyla her zaman saygıyla anılacak önemli bir değerimizdi. Merhum hocamıza Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına, talebelerine ve aziz milletimize başsağlığı-sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun”

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN YAYMAN

"Bugün büyük bir insanı, kıymetli bir tarihçiyi ve her zaman ufkumuzu açan bir Hocamızı kaybettik. İlber Ortaylı sadece bir tarihçi değil, bu millete tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten değerli bir hocaydı. Onu dinlerken tarih kitaplardan çıkıp hayatın içine girerdi. Geride bıraktığı bilgi, yetiştirdiği öğrenciler ve açtığı ufuklar her zaman hatırlanacak. Ne söylesek boş. Dünya fani… Onu ilk tanıdığımda okumaya, tarihe ve Türkiye sorunlarını anlamaya meraklı bir gençtim. Her zaman çok değerli tavsiyeleri oldu. Allah rahmet eylesin, Mekânı cennet olsun."

Kaynak: Haber Merkezi