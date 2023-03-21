Sivas'ta yaşlı nüfus artışa geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sivas’ta yaşayan yaşlı nüfus, bir önceki yıla göre artış gösterdi.

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Sivas'ta yaşlı nüfus artışa geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2022" çalışmasını paylaştı.

2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Sivas’ta yaşayan 634 bin 924 kişinin 87 bin 724’ünü yaşlı nüfus oluşturdu.

SİVAS'TA YAŞLI NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞUNU KADINLAR OLUŞTURDU

Yaşlı nüfusun 40 bin 260’ı erkekler, 47 bin 464’ü de kadınlardan oluştu.

SİVAS'TA YAŞLI NÜFUSUN ORANI TOPLAM NÜFUS İÇİNDE ARTTI

Sivas’ta yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2022’de bir önceki yıla göre arttı. 2021 yılında 13,6 olan toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı 2022’de 13,8’e yükseldi.

Türkiye’de 2022’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 9,9 kayıtlara geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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