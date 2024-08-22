Sivas'ta Görüldü: Dev Boyutu ile Akılları Baştan Aldı

Sivas'ta bir köyde görülen yıllan, görenleri korkuttu. Boyu tam 5 metre uzunluğunda ve oldukça büyük.

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Sivas'ta Görüldü: Dev Boyutu ile Akılları Baştan Aldı

Sivas’ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan görenleri korkuttu.

Gürün ilçesine bağlı Dümerpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştu.

Sivas'ta Görüldü: Dev Boyutu ile Akılları Baştan Aldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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