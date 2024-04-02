Sitede 'yöneticilik' kavgası! İki grup birbirine girdi: 11 yaralı

Tekirdağ'da bir sitede 'yöneticiliği devretme' nedeniyle çıkan kavga esnasında iki gruptan 11 kişi yaralandı.

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Sitede 'yöneticilik' kavgası! İki grup birbirine girdi: 11 yaralı

Tekirdağ'da site yöneticiliği konusunda çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Olay Büyükyoncalı Mahallesi Metropol Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre olay site yöneticiliği konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle birbirine giren iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralanırken, olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği siteye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sinan Tercan olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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