Şırnak Üniversitesi rektörü kendisini iki fakülteye dekan olarak atadı: Eşini de yüksek lisansa aldırmış

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış’ın kendisini Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi'nde dekan olarak atadığı, eşi Ebru Nazlı Alkış’ı ise yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdığı ortaya çıktı.

Göreve gelmesinden 12 gün sonra kendisine ilk iş olarak makam aracı olarak Audi A6 kiralayan Alkış, icraatlarına daha sonra da devam etti.

Yeniçağ’dan Gamze Dağ’ın haberine göre, Alkış kendisini Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi'nde dekan olarak atadı.

EŞİNİ DE YÜKSEK LİSANSA ALDIRDI

Alkış’ın ayrıca Şırnak Üniversitesi’ndeki etkisini ve gücünü kullanarak eşi Ebru Nazlı Alkış'ı da kendi alanı olan Tasavvuf alanında yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdığı ortaya çıktı.

Ebru Nazlı Alkış'ın 73,86 Lisans Mezuniyet notu ve 70,24 ALES puanı ile yüksek lisansa hak kazandığı görülürken Ahmet Demir isimli kişinin ise merkezi sınav puanlarının daha yüksek olmasına rağmen üniversite tarafından yapılan bilim sınavı ile birlikte toplam ortalamasının rektörün eşi Alkış'tan daha düşük olduğu görüldü.

Demir, Lisans Mezuniyet notunun 78,34, ALES puanının 71,18 olmasına rağmen yüksek lisansa kabul edilmedi.

Alkış’ın üniversitedeki skandalları üzerine konuşan öğretim üyeleri, "Abdurrahim Alkış'ın skandalları bitmek bilmiyor. Lüks makam aracı, öğrenci zehirlenmesi, kişiye özel hukuka aykırı akademik kadro ilanları skandalları sonrasında ben üniversitenin Rektörü olacağım diyerek eşini yüksek lisansa aldırdı. Sonrada Rektör olarak atandı. Alkış'ın amacı yüksek lisansı bitirdikten sonra eşini İlahiyat Fakültesine akademisyen kadrosu açarak fakülteye akademik personel olarak aldırmak. Alkış, ortaya çıkan skandallarını umursamadan üniversitemize yeni skandallar yaşatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Alkış’ın kendini dekan olarak atamasına tepki gösteren akademisyenler, şunları kaydetti:

Abdurrahim Alkış'ın kendini Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere çok sayıda fakülteye dekan vekili olarak ataması ve üstüne birden fazla idari görev verilmesi, Cumhuriyet değerlerinden, laiklik ilkesinden ve bilimsel eğitimden ne kadar uzaklaşıldığını, yönetenlerin şirazesinin ne denli bozulduğunu bir kez daha göstermektedir. Fakültelerimizde liyakat bitirildi, Cumhuriyet değerleri, eleştirel düşünce, bilimsel bilgi yerine Rektör kendini her yere yönetici olarak atayarak kanunları ve devlet nizamını da bitirdi. Türk akademisinin nasıl çürütüldüğünü görmek isteyen toplumumuz Şırnak Üniversitesi’nde Rektör Abdurrahim Alkışın skandal yönetimine bakması yeterlidir. Rektör alenen YÖK kanununa ve yönetmeliklere aykırı olarak hareket etmeye devam ediyor, YÖK skandalları seyrediyor.

MAKAM ARACINA HER AY 36 BİN LİRA ÖDENİYOR

Alkış'ın lüks makam aracının devlete yıllık kira maliyeti ise 402 bin 84 TL 96 kuruş. Şırnak Üniversitesi, Rektörün lüks makam aracı için yakıt ve şoför hariç her ay 36 bin TL ödeme yapıyor.