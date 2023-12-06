Sinop’ta yangın: 3 taşınmaz kül oldu

Orta Karadeniz şehri Sinop'ta meydana gelen yangın sebebiyle 3 taşınmaz küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop’ta yangın: 3 taşınmaz kül oldu

Sinop’ta meydana gelen yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü.

Yangın, Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçakır Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan’a ait ahşap bir evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle 2 katlı evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler aynı zamanda evin yanında bulunan 1 ahır ve 1 ambara da sıçradı.

Soğutma işlemlerinin sona erdiği yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü.
Yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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