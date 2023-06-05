Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

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Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi.

Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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