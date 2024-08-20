Sinop’ta Muhteşem ‘Süper Ay’ Görüntüsü

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Türkiye’deki şehirlerden de de gözlendi. Gökyüzündeki görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı. 2024 yılının İlk Süper Ay’ı Sinop’tan da gözlemlendi.

Dünyaya en yakın konumda olması nedeniyle Süper Ay denilen ayın görsel şöleni özellikle Sinop sahilde bulunanlar tarafından açık hava sebebiyle gözlemlendi. Sinop’ta gözlemlenen Süper Ay dünyadan bakıldığında normal boyutunda daha büyük ve parlak bir şekilde Sinoplulara kendisini gösterdi.

Sinoplular, Türkiye’nin birçok kentinde gözlemlenebilen Süper Ay’ın birbirinden güzel fotoğraflarını cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi. Dünya’dan 355 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Sinop’ta gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu.

Kaynak: İHA