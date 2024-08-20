Sinop’ta Muhteşem ‘Süper Ay’ Görüntüsü

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Sinop’ta muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Sinop’ta Muhteşem ‘Süper Ay’ Görüntüsü

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Türkiye’deki şehirlerden de de gözlendi. Gökyüzündeki görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı. 2024 yılının İlk Süper Ay’ı Sinop’tan da gözlemlendi.

Dünyaya en yakın konumda olması nedeniyle Süper Ay denilen ayın görsel şöleni özellikle Sinop sahilde bulunanlar tarafından açık hava sebebiyle gözlemlendi. Sinop’ta gözlemlenen Süper Ay dünyadan bakıldığında normal boyutunda daha büyük ve parlak bir şekilde Sinoplulara kendisini gösterdi.

Sinoplular, Türkiye’nin birçok kentinde gözlemlenebilen Süper Ay’ın birbirinden güzel fotoğraflarını cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi. Dünya’dan 355 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Sinop’ta gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sinop
Bakanlıktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Ceza Bakanlıktan Antalya Belediyesine Büyük Ceza
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
417 Kişi Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı 417 Kişi Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde: Binlerce Firma Konkordato Talebinde Bulundu Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde
E-5 Karayolunda Her Gün Kilometrelerce Yürüyen Adam Evinde Ölü Bulundu İstanbul'un 'Yürüyen Adam'ından Acı Haber