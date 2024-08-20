417 Kişi Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı

Havaların ısınması sebebiyle en yoğun günlerini geçiren Kocaeli sahillerinde, son 2 haftada 417 kişi KOSKEM ekipleri ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

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417 Kişi Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarılıyor.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 5 Ağustos ila 18 Ağustos tarihleri arasında toplam 417 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Havaların ısınması sebebiyle en yoğun günlerini geçiren sahillerden Cebeci’de 180, Kovanağzı’nda 15, Kumcağızda 110, Miço Kadınlar Plajında 8, Kerpe’de 23, Sarısu’da 10, Seyrekte 15, Bağırganlı’da 26, Karamürsel’de 6, Ereğli Sahilinde 2, Darıca’da 13 ve Bayramoğlu’nda 9 kişi olmak üzere toplam 417 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Ayrıca aynı tarihlerde ambulans birimleri 56 vatandaşa hizmet verdi. KOSKEM ekipleri görev yapmaya başladıkları 15 Haziran’dan bugüne kadar ise bin 910 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kaynak: İHA

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