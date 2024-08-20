Bakanlıktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası verdi. Bakanlık olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda da bulundu.

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Bakanlıktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkiindeki arıtma tesisinin deniz kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Konaklı beldesindeki arıtma tesisinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda arıtma tesisinin deniz kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira ceza uyguladı. Bakanlık, olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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