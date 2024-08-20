'Uyku Keki'nden Zehir Çıktı: Bakanlığa Şikayet Yağdı, Firma Kayıplara Karıştı

İnternetten 1200 TL'ye satılan ve 'uyku keki' olarak bilinen külah kekler sosyal medyada gündem oldu. Külah keklerin içinde uyuşturucu olabileceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Ürün hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayetler artınca çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı.

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'Uyku Keki'nden Zehir Çıktı: Bakanlığa Şikayet Yağdı, Firma Kayıplara Karıştı

İnternet üzerinden satışı bulunan külah çikolatalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. İçerisinde uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu öne sürülen ürünleri satan firma, iddialar sonrası satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapattı.

NTV'de yer alan habere göre, bu olayın sosyal medyada büyük yankı bulması ve firmanın satış kanallarını kapatması, durumun vahametini ortaya koydu. İnternet üzerinden satışı yapılan külah keklerin içerisinde uyuşturucu olabileceği iddiaları tedirgin etti.

İnternet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu, bu ürünleri yiyenlerin uyuşup anında uykuya daldığı paylaşılan videolarda açık bir biçimde görüldü.

İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı.

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