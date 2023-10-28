Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleyerek kendisine 'cennetin kapılarını' mı açtı? 60 milyonluk mülkü servetine kattı iddiası!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifak’ının adayı olan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemiş ve kamuoyundan büyük tepki almıştı.

Sinan Oğan’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Oğan'ın 30 milyonluk evinin ardından yine 30 milyonluk yeni bir arazi ve 1 milyon dolar değerinde yeni bir ev daha satın aldığı iddia edildi. VeryansınTV’deki iddiaya göre Oğan, yaklaşık 100 milyon TL’lik mülk sahibi oldu.

Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan'ın 6 milyonluk Mercedes ve 30 milyonluk malikanenin ardından yeni gayrimenkuller de satın aldığı öne sürüldü. 30 milyon değerinde arazi alan Oğan’ın, 1 milyon dolarlık bir ev daha satın aldığı iddia edildi.

Veryansın Tv’de Haftadan Kalanlar programında Serkan Öz ile birlikte konuşan gazeteci Eray Çelebi, Yaman’ın sorduğu parselleri Sinan Oğan’ın satın aldığını öne sürdü.

1022 numaralı parseldeki gayrimenkulun 30 milyonluk malikane olduğunu belirten Çelebi, 613 numaralı diğer parseldeki gayrimenkulün de değerinin yine yaklaşık 30 milyon TL civarında olduğunu ve yeni satın alındığını söyledi. Çelebi, söz konusu arazinin henüz imara açılmadığını belirtti.