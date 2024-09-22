Silivri'de Kaza: Otomobil Uçurumdan Düştü

Silivri'de bir otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı uçurumdan düştü. Kazada bir kişi yaralandı.

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Silivri'de Kaza: Otomobil Uçurumdan Düştü

Silivri Fatih Mahallesi Boşnak Bahçe mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otomobil yol kenarındaki uçurumdan uçtu.

Otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerinde yaralı halde bulunan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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