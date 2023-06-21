TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza

Silivri TEM Otoyolu’nda yaşanan zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında araçlarda sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza

Kaza, TEM Otoyolu Kınalı gişeler mevkisi Edirne istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda çıkışı kaçıran bir otomobil sürücüsü, geri manevra yapmaya çalıştı. 34 DBT 656 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hasan Daşkın, geri manevra yapan araca çarpmamak için durdu. Ancak arkadan gelen Sabri E. yönetimindeki 39 AE 530 plakalı otomobil, Daşkın’ın aracına çarparak bariyerlere saplandı. Seyir halindeki 33 DVY 73 plakalı kamyonet sürücüsü Edip Y. de Daşkın’ın aracına çarparak yan yattı.

Yaşanan zincirleme kazayı gören sürücüler, sağlık ekipleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Hasan Daşkın ve kamyonet içerisinde sıkışan Edip Y.’yi çıkardı, kamyonette bulunan diğer bir kişi ise kendi çabasıyla çıktı. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalede Hasan Daşkın ağır yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı, diğer yaralılar ise ayakta tedavi olarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Karayolları temizleme ekipleri yolu temizlerken, kaza kaldırma çalışmaları sonrasında yol trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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