Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle markete girdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle markete girdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tırtar Mahallesi'ndeki yazlık sitenin otoparkında aracıyla manevra yapan sürücü, fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, binanın altındaki markete girdi. İş yerindeki iki kişi, aracı son anda fark edip uzaklaştı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Olay anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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