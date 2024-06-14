IŞİD lideri Bağdadi'nin akrabası Kırşehir’de yakalandı

Silahlı Terör Örgütü IŞİD’in sözde örgüt lideri Ebu Bekir EL-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı.

Son Güncelleme:
> <

Kaçmak ve tespit edilmemek için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen W.K.K.A.B’yi yakalamak için Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şüpheli, şehir merkezinde gözaltına alındı. Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Düzce'de IŞİD operasyonu: 4 şüpheli gözaltındaDüzce'de IŞİD operasyonu: 4 şüpheli gözaltındaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
IŞİD IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürülme Kırşehir
Son Güncelleme:
Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dokuz öğrenciyi taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Okul müdürü iki eğitimciyi şikayet etti Taciz iddiasıyla tutuklanan müdür, iki eğitimciyi şikayet etti
Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti
Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat Erdoğan'dan 'Bahçeli' talimatı
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu
Ankara kulisleri: Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı
Nagehan Alçı'dan aylar sonra gelen ROK itirafı: Hayatımın en büyük pişmanlığı, evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet... "Hayatımın en büyük pişmanlığı, maruz kaldığım şiddet..."
Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu