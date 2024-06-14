Dokuz öğrenciyi taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Okul müdürü iki eğitimciyi şikayet etti

Elazığ'da 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski okul müdürü G.C. nisan ayında ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan G.C. aynı okulda görev yapan müdür yardımcısı K.Ü. ve Rehberlik öğretmeni Ş.D.’nin ‘itibarını zedeledikleri’ iddiasıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu Elazığ Valiliğine ise şikayet ettiği öğrenildi.

"İFADELER ALINIR, BİR ŞEY ÇIKMAZSA DOSYA KAPANIR"

Konuyla ilgili konuşan Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eski okul müdürü G.C.’nin şikayeti sonrasında Müdür Yardımcısı ve Rehberlik Öğretmeni hakkında inceleme başlatıldığını doğruladı. Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Eski okul müdürü savcılığa bu durumla ilgili K.Ü. ile Ş.D. hakkında suç duyurusunda valiliğe ise şikayette bulunmuş onunla ilgili rutin bir kontrol yapılıyor. Haliyle de şikâyet edilen bir dosyada müfettiş ‘böyle bir şey var mı?’ diye olayın muhatabına soruyor. Olay sadece bundan ibaret. Savcılık boyutunu bilmiyorum ama Milli Eğitim tarafında iki öğretmenimiz adına bir inceleme mevcut. Okul müdürünün iddiaları da ağır iddialar. Suç varsa bunu bir an evvel birileriyle paylaşması ve şikayet etmesi lazımdı. Sanki kendinde biriktirdiği konusunda iddiaları vardı bunu inceliyor arkadaşlar. Öğrenci ifadeleri, veli ifadeleri alınır bakılır bir şey çıkmazsa dosya kapanır. Öyle bir dönemdeyiz ki herkes birbirini şikâyet ediyor, gözünün üstünde kaş var diye şikâyet ediliyor. Haliyle bizde gelen dosyayı değerlendirmeye alıyoruz. Almazsan bu sefer ‘dosya dikkate alınmıyor yargısız insaf ediliyor’ diyecekler. Durduk yerine çıkmış bir olay değil, şahıs avukatı yoluyla şikâyet ediyor. Hem savcılığa hem bu tarafa veriyor şikâyetini. Bunun sonucunda da muhatabına bir cevap vermen gerekiyor, onun için müfettiş inceliyor, incelerken de soruyor ‘böyle bir durum var mı?’ diye. Bu çok fazla olur. Bir veli, öğretmen ‘çocuğuma bağırdı psikolojisini bozdu’ diye şikâyet eder. Gidip inceleme yaparsın, bir okul müdürü ve yada bir müfettiş gidip sorar ‘kızdın mı, dövdün mü böyle bir olay oldu mu?’ diye. Biz bunu hukuken yapmak zorundayız. Ama bizim bazı arkadaşlarımız bana neden soruyorlar bunu diyorlar yani bunun sorulması mutlaka bir şey olduğu bir şey çıkacağı anlamına gelmez."

NE OLMUŞTU?

Elazığ’da bir lisede okuyan bir kız çocuk öğrenci Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğine dair şikayette bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada yedi kız öğrenci daha şikayetçi olmuştu. 28 Mart’ta gözaltına alınan okul müdürü G.C., ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. G.C., zorunlu izne ayrılırken 18 Nisan'da bir kız öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine 19 Nisan'da Elazığ Cumhuriyet Savcılığı okul müdürü G.C. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Aynı gün avukatıyla adliyeye gelen G.C., Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA