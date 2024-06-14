Muğla'da 2 farklı noktada orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Muğla sınırında başlayarak Denizli’deki ormanlık alanlara sıçrayan orman yangınının Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahalleleri yönüne ilerlediği bildirildi.

MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

Ayrıca Milas ilçesinde, Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA