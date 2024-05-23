Düzce'de IŞİD operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA