Siirt’te Tehlike Saçan Metruk Bina Yıkıldı

Siirt Belediyesi, kent genelinde süren metruk yapıların yıkım çalışmalarına bir yenisini ekledi. Uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan bina, gerekli önlemler alınarak ekipler tarafından kontrollü biçimde yıkıldı.

Siirt Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü metruk yapı tespit ve yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Algül Mahallesi 1107. Sokak’ta bulunan, uzun zamandır kullanılmayan ve çevre için tehlike oluşturan bir bina yıkıldı.

VATANDAŞ ŞİKAYETİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu bina, mahalle buluşmalarında ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda incelendi.

İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, binanın yıkılmasına karar verildi. Yıkım işlemi sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, işlem tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma ve çevre temizliği gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

