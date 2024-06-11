Sıcaklardan bunalıp sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

Adana'da sıcaklardan bunalarak sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Sıcaklardan bunalıp sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

Adana’nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Ölen çocuğun yakınları çaresizce cesedin başında oturdu.

Alınan bilgiye göre, 10 Mayıs saat 18.45 sıralarında sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde sulama kanalına girdi. Suda yüzen Muhammed Salih bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar etti. Bu sırada Muhammed Salih suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa’ adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa’ adamlar arama çalışmalarını başlattı.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başladı. Yapılan çalışmalarda Muhammed Salih’in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi’nde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Muhammed Salih’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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