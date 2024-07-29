Sıcak Hava İstanbul'u Terk Ediyor, Yağış Geliyor! Uzmanı O Güne İşaret Etti!

Türkiye genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ederken başlayan Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları hakkındaki tartışmalar gündem oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den güzel haber geldi...

Orhan Şen, "Halkımız gerçek uzmanların söylediklerine kulak versin. Esas sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuz aylarında yaşadık. Bu dalgalar artık geride kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde hava daha serin olacak" açıklamasında bulundu.

Bu kış Türkiye genelinde sert bir mevsim beklediğini belirten Prof. Dr. Şen, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yağış İstanbul'a salı günü gelecek. Sıcaklıklar biraz düşmeye başladı ve biraz serinlik hissedildi. Ancak önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklık 2-3 derece daha düşecek.

Eyyam-ı Bahur, yani sıcak hava dalgası geliyor mu gelmiyor mu diye konuşmanın anlamı yok. Biz zaten sıcak hava dalgalarını çok gördük. Eyyam-ı Bahur'un anlamı sıcak hava. Eskiden de temmuz ve ağustosta sıcak hava dalgası hep olmuştur.

Halkımız gerçek uzmanların dediklerine baksın. Gelecek diye bir şey yok. Biz esas sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuzda yaşadık, bu nedenle geride kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde hava daha serin olacak ve yerel yağışlar olacak.

Dün öğleden sonra Şile'de kuvvetli yağışlar meydana geldi. Bu yağışlar bireysel bulutların etkisiyle oldu. Kararsız atmosferde, nem ve sıcaklık birleşip bu durumu meydana getiriyor. Bulutlar tek tek gelip ilçe ilçe yağabiliyor. Bunlar sistem yağışı değil. Yaz sonuna kadar Anadolu'nun birçok yerinde benzer yağışlar göreceğiz.

Eylül sonuna kadar bu yaz devam edecek. Hatta eylül daha sıcak geçecek. Bu sene kışın nasıl geçeceği de çok önemli. Bu sene La Nina'nın etkisine gireceğiz. Ekim sonu kasım gibi yağışlar başlayacak ve serin olacak. Bu sene Türkiye kışı yaşayacak ve İstanbul'a kar yağma ihtimali var.

Önümüzdeki 20 gün içerisinde bir sıcak hava dalgası beklenmiyor. Halkımız korkup telaşa kapılmasın. Daha normal hava koşullarına girdik."