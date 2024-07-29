Mardin’deki Örtü Yangını Söndürüldü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kırsal Konur ve Meşeli mahallelerinde çıkan arazi yangının Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.

Söz konusu bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Resmi makamlar haricindeki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Olayla ilgili olarak yetkili makamlarca soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA